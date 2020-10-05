ابوجا 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، مقتل 869 عنصرا من العصابات المسلحة في نيجيريا، في عمليات عسكرية مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وقال المتحدث باسم الوزارة، جون إينيش، في تصريح صحفي، إن مئات الجرحى من عناصر العصابات المسلحة فروا خلال العمليات، فيما تمكنت القوات العسكرية من القبض على 7081 عنصرا وضبط 93 سلاحا وكمية كبيرة من الذخيرة تابعة للعصابات.ولفت المتحدث إلى تحرير 321 رهينة محتجزين لدى العصابات المسلحة.// انتهى //23:59ت م0270