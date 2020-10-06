واشنطن 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 465.83 نقطة، أو 1.68 بالمئة، إلى 28148.64 نقطة، وصعد المؤشر " ستاندرد آند بورز 500" القياسي 60.18 نقطة، أو 1.80 بالمئة ليغلق عند 3408.62 نقطة كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 257.47 نقطة، أو 2.32 بالمئة، إلى 11332.49 نقطة.// انتهى //00:09ت م0271