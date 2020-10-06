جيزان 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأجرى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم ، لقاء تنسيقياً "عن بعد"، مع عمادة التطوير الأكاديمي بجامعة جازان، وذلك استعدادا للزيارات النهائية لبرنامج الطب والجراحة بكلية الطب، وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، وبرامج تقنية الأشعة، والعلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج التمريض بكلية التمريض، وبرنامج التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة.وأوضح عميد التطوير الأكاديمي بجامعة جازان الدكتور علي هندي، أن فريق المركز التقى عن بعد عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء لجان الدراسة الذاتية بمشاركة واستعرض عدد من ملفات الاعتماد للكليات وبرامجها، مضيفا أنه عُرض الإعداد للزيارة النهائية بمشاركة رؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وعدد من الطلاب والطالبات.يذكر أن "الزيارات الافتراضية" للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، تأتي كمبادرة نوعية تقدمها بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي للتعامل مع الوضع الراهن بمنهجية إدارة الأزمات والمخاطر لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية وجميع منسوبي المؤسسة التعليمية وأعضاء فريق المراجعة ومنسوبي المركز في ظل جائحة كورونا، وتحقيقاً لالتزامات تعاقدية تحتم مراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة.// انتهى //00:09ت م0272