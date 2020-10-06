الدرب 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسشاركت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدرب اليوم، بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم المقام تحت شعار " المعلمون الشباب مستقبل مهنة التعليم".وأوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز بن محمد الشعبي، أن هذه البادرة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية التي توليها اللجنة للمشاركة في الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وتأكيداً على دور المعلم المهم والرئيس في بناء الأجيال .ونظم أعضاء اللجنة زيارة لمقر مكتب التعليم بالمحافظة، وقدموا الهدايا والورود لمنسوبي ومنسوبات التعليم، تقديراً لجهودهم وإيمانًا بعظم مهنتهم وشَرَفها.// انتهى //00:09ت م0273