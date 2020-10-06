صبيا 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسدشن مدير إدارة تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم، حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الإدارة، بالشراكة مع مستشفى صبيا، بحضور مدير المستشفى العام المشرف على تجمع صحي جازان الغربي الدكتور علي الأحمري.وأوضح الدكتور الخرمي ، أن الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات الإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم، منوهاً بجهود إدارة الصحة المدرسية للرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي ، مقدماً شكره لمستشفى صبيا العام على مبادرتها الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.يذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "نخلي هالموسم سليم"، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، من أجل تعزيز الوعي الصحي واتباع السلوكيات السليمة.// انتهى //00:15ت م0275