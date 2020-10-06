القاهرة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستأهل فريق الزمالك لكرة القدم لدور الـ 8 ببطولة كأس مصر بعد فوزه على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، قبل أن يسجل الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليواجه نظيره نادي مصر في دور الـ 8 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.// انتهى //00:15ت م0277