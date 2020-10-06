الجزائر 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم موقف الجزائر القائم على عناصر الحل السياسي الذي يضمن وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، ويرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن و الاستقرار والتنمية.وجدد بوقدوم خلال مشاركته "عن بعد" في الاجتماع الوزاري حول ليبيا دعوة بلاده الملحة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين، لاسيما حظر الأسلحة التي لا تزال تُوَرَّدُ إلى ليبيا و تُذْكي النزاع و التوتر في هذا البلد الشقيق.وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع الذي دعت إليه ألمانيا والأمم المتحدة كانت من منطلق عضويتها في مسار برلين وعضويتها في في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.// انتهى //01:02ت م0283