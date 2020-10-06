الجزائر 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 اكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وحسب الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 52270 حالة فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1768 حالة, مشيرا إلى أن 94 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي الى 36672 حالة.// انتهى //02:05ت م0285