بوينس آيرس 18صفر 1442 هـ الموافق 05أكتوبر 2020 م واسأسفرت حرائق الغابات في إقليم قرطبة في الأرجنتين عن دمار نحو 191 ألف هكتار وخسائر اقتصادية كبيرة.وذكرت وكالة أنباء برنسا أن قرطبة من أكثر المناطق تضررًا من الحرائق الناجمة عن الطقس وأيضًا بسبب التصرفات البشرية غير المسؤولية وهجر الأراضي في مناطق مختلفة من البلاد.وقال خوان كروز مولينا، مدير دائرة قرطبة في المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية، إن الرقم الذي يزيد عن 191 ألف هكتار الذي دمرته الحرائق يمثل رقمًا قياسيًا في العشرين عامًا الماضية.// انتهى //02:06ت م0286