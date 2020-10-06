اديس أبابا 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وصل إلى 1513858 حالة.وأضاف المركز في بيان له اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 36789 ، لافتا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1250094 حتى الآن.وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب إفريقيا و مصر وإثيوبيا ونيجيريا.// انتهى //02:52ت م0289