عام / اصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز المليون ونصف اصابة
الثلاثاء 1442/2/19 هـ الموافق 2020/10/06 م واس
اديس أبابا 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وصل إلى 1513858 حالة.
وأضاف المركز في بيان له اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 36789 ، لافتا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1250094 حتى الآن.
وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب إفريقيا و مصر وإثيوبيا ونيجيريا.
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