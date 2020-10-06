القاهرة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بأن 43 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97398 حالة.وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 103781 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5990 حالة وفاة.// انتهى //02:53ت م0290