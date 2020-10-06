باماكو 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستوفي 23 شخصا في شمال مالي خلال الاسبوع الماضي نتيجة الاصابة بالملاريا وفق ما أعلن عنه عاملون بالمجال الطبى في مالي.وقالت وزارة الصحة المالية، أن 59 شخصًا ماتوا بسبب الملاريا فى الشمال منذ بداية العام، وهو ما يقرب من ضعف عدد الوفيات خلال نفس الفترة من العام الماضي.وسجل العاملون فى المجال الطبي فى شمال مالي 13 ألف حالة إصابة بالملاريا خلال أسبوع بزيادة 88 % عن الأسبوع السابق.ووصف مدير مركز صحى فى بلدة كيدال الشمالية شيخ آج أوفينى الوضع بانه"متقلق للغاية" وقال" فى الوقت الحالى النظام الصحى مرهق حقًا"وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت فى شهر أبريل الماضي من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تعطل الحملات ضد مرض الملاريا الذى ينقله البعوض، مما يؤدى إلى ارتفاع حالات الإصابة.//انتهى//03:17ت م0294