كانبيرا 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واساعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها انها شاركت اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو بالاجتماع الثاني لوزراء خارجية الهند واليابان والولايات المتحدة.وقال البيان ان هذا الاجتماع للمجموعة الرباعية يهدف لتعزيز تعاون أستراليا القوي مع الشركاء الحيويين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقالت الوزيرة باين "شاركت بالاجتماع الى جانب وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الخارجية الهندي سوبراهمانام جايشانكار ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وهذه الزيارة تعتبر فرصة جديدة لتعزيز مصالح أستراليا، وتعميق العلاقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل ، وإعادة تأكيد التزامنا المشترك بتعزيز منطقة مستقرة وشاملة ومزدهرة".يشار ان المجموعة الرباعية كانت عقدت أول اجتماع رسمي لها على المستوى الوزاري منذ حوالي عام في نيويورك.// انتهى //06:41ت م0004