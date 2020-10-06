اقتصادي / معدل التضخم في كوريا الجنوبية في سبتمبر يسجل أكبر زيادة في 6 أشهر
الثلاثاء 1442/2/19 هـ الموافق 2020/10/06 م واس
سيجونغ 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي في شهر سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعية، مسجلة أكبر زيادة في 6 أشهر وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت أسعار المستهلكين في شهر أغسطس قد ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكوري.
وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثنى المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
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