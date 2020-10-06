بكين 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من أكتوبر انخفاضا من 20 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 31 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 27 قبل يوم.وسجلت الصين 85482 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //06:50ت م0006