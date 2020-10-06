برلين 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء،ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 2639 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 303258 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9546 بعد تسجيل 12حالة جديدة، مقابل 5 حالات في اليوم السابق​​​.// انتهى //06:51ت م0007