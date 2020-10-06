اجتماعي / "كيفية التغلب على المشكلات النفسية للطفل" ندوة تنظمها جمعية لطف بعنيزة .. الأربعاء
الثلاثاء 1442/2/19 هـ الموافق 2020/10/06 م واس
عنيزة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس
تنظم جمعية لطف لمكافحة العنف الأسري التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة يوم غد الأربعاء ، - عن بعد - ندوة بعنوان " كيفية التغلب على المشكلات النفسية للطفل ".
وتهدف الندوة التي تستهدف الآباء والأمهات إلى سلامة الطفل النفسية والجسدية والتوعية بشأن التربية الصحيحة للطفل ، كما تهتم بالوقوف ومساندة الجهات ذات العلاقة بكل ما ينادي بحقوق الطفل والأسرة بشكل عام .
وستتضمن الندوة أربعة محاور منها: بناء شخصية طفل خالية من الأزمات ، وأخطاء نفسية في التعامل مع الأطفال ، وسمات الأسرة المضطربة والمستقرة ، والتعامل مع الحالات النفسية الشائعة لدى الأطفال .
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