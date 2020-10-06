عنيزة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واستنظم جمعية لطف لمكافحة العنف الأسري التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة يوم غد الأربعاء ، - عن بعد - ندوة بعنوان " كيفية التغلب على المشكلات النفسية للطفل ".وتهدف الندوة التي تستهدف الآباء والأمهات إلى سلامة الطفل النفسية والجسدية والتوعية بشأن التربية الصحيحة للطفل ، كما تهتم بالوقوف ومساندة الجهات ذات العلاقة بكل ما ينادي بحقوق الطفل والأسرة بشكل عام .وستتضمن الندوة أربعة محاور منها: بناء شخصية طفل خالية من الأزمات ، وأخطاء نفسية في التعامل مع الأطفال ، وسمات الأسرة المضطربة والمستقرة ، والتعامل مع الحالات النفسية الشائعة لدى الأطفال .// انتهى //07:36ت م0008