الرياض 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى العبور.الفيصل يرأس اجتماعاً لمديري تعليم مكة وجدة والطائف.أمير الرياض يلتقي إدارتي «إنسان» و«ساعد».أمير جازان: نثمن جهود المعلمين والمعلمات.فيصل بن مشعل: المعلمون يحظون بدعم وتقدير القيادة.أمير الكويت يستقبل عدداً من الأمراء المعزين في وفاة الشيخ صباح.عادت العمرة.. بحذر.جولات ميدانية لقياس رضا المعتمرين عن الخدمات.الصحة: الإصابات النشطة تنزل تحت مستوى العشرة آلاف حالة.الشورى يقر نظامي الغرف التجارية والأرصاد.وزير التعليم للمعلّمين: فخورون بعطائكم وتفانيكم في أداء رسالتكم.ترمب يحيي ذكرى ريغان.. السير على ذات الخطى.الأطراف السودانية تشدد على تنفيذ بنود اتفاق السلام.تركيا تنكفئ عن معركة "المتوسط".10 % من سكان العالم مصابون بكورونا// يتبع //07:58ت م0009