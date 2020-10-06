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الثلاثاء 1442/2/19 هـ الموافق 2020/10/06 م واس
الرياض 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى العبور.
الفيصل يرأس اجتماعاً لمديري تعليم مكة وجدة والطائف.
أمير الرياض يلتقي إدارتي «إنسان» و«ساعد».
أمير جازان: نثمن جهود المعلمين والمعلمات.
فيصل بن مشعل: المعلمون يحظون بدعم وتقدير القيادة.
أمير الكويت يستقبل عدداً من الأمراء المعزين في وفاة الشيخ صباح.
عادت العمرة.. بحذر.
جولات ميدانية لقياس رضا المعتمرين عن الخدمات.
الصحة: الإصابات النشطة تنزل تحت مستوى العشرة آلاف حالة.
الشورى يقر نظامي الغرف التجارية والأرصاد.
وزير التعليم للمعلّمين: فخورون بعطائكم وتفانيكم في أداء رسالتكم.
ترمب يحيي ذكرى ريغان.. السير على ذات الخطى.
الأطراف السودانية تشدد على تنفيذ بنود اتفاق السلام.
تركيا تنكفئ عن معركة "المتوسط".
10 % من سكان العالم مصابون بكورونا
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