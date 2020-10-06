وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد القوي ) : رغم تأثيرات فيروس كورونا المستجد وتداعياته المدمرة على اقتصادات العالم، إلا أن المملكة خرجت من هذه الأزمة بأقل الخسائر، معلنةً بأن لديها الإمكانات والخبرات التي تساعدها على التعامل المثالي مع الأزمات بكل حرفية ومهنية، والتغلب عليها، ولذلك كان أداؤها مع الجائحة في مراحلها المختلفة مثالياً، حافظ على التوازن، بعدما حرصت الحكومة على توزيع جهدها بين أمرين؛ حماية الإنسان وتأمين سلامته من المرض، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وفق ما هو مخطط لها.وأضافت أن تجربة المملكة مع الجائحة تستحق تسليط الضوء عليها للاستفادة منها، فقبل أن يصل الفيروس إلى أراضيها، استعدت جيداً وأنفقت بسخاء لحماية المواطن والمقيم من براثن المرض، وفي مرحلة لاحقة، قدمت - ومازالت - المساعدات والمحفزات للقطاع الخاص والمواطن لتخفيف تداعيات الجائحة على الجميع، في مشاهد إنسانية متكررة، أشاد بها العالم، الذي وصف المملكة بأنها دولة استثنائية في تعاملها النبيل مع الجميع، دون تفرقة بين مواطن ومقيم.وأردفت أ: في المقابل، كان من الطبيعي أن تؤثر الجائحة على الاقتصاد الوطني بشكل كبير ومباشر، وتدفعه للتراجع بنسبة 6.8 % خلال العام المالي الجاري، بحسب تقدير صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يونيو الماضي، إلا أن المملكة خالفت هذه التوقعات وأكدت قوة الاقتصاد، وفاجأت المنظمات الاقتصادية الدولية، بأن تأثيرات الجائحة على اقتصادها لم تتجاوز 3.8 %.وأوضحت أنه لم يكن للمملكة أن تحقق تقدمها الاقتصادي وتعزز من مركزها المالي، بمنأى عن برامج رؤية 2030 التي تثبت كل يوم أنها بمثابة "خارطة طريق" للمحافظة على مكانة الاقتصاد السعودي باعتباره الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، إذ أثبت هذا الاقتصاد أنه قادر على مواجهة الأزمات الطارئة والمتغيرات غير المتوقعة، واتخاذ الحلول العاجلة في أوقات قياسية، ساعد على ذلك أن النظام المالي في المملكة مهيأ بشكل جيد لمواجهة الظروف الطارئة، لوجود الملاءة المالية القوية، ما مكنه من استيعاب آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي الفيروس، يضاف إلى ذلك ما تتمتع به المملكة من احتياطات حكومية ممتازة، ويتحقق هذا كله في وقت تتراجع فيه أسعار النفط بشكل مقلق، وهو ما يعزز نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها ببناء اقتصاد قوي، لا يعتمد على دخل النفط.وختمت :ويواصل الاقتصاد السعودي مسيرته الطموحة، متطلعاً إلى تحقيق بقية برامج رؤية 2030، والوصول بالمملكة إلى أبعد نقطة من التطور والازدهار، ولا شك أن هذا الاقتصاد قادر على تعويض ما فاته في زمن قياسي بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها. // يتبع //08:00ت م0010