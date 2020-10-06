وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقوق الإنسان.. والعدالة الجنائية ) : الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل حفظ حقوق الإنسان وتمكينه وحمايته ترسم ملامح نهج راسخ في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، والتي تعززت في هذا العام بالتزامن مع رئاسة مجموعة العشرين، الذي كانت فيه هذه الأسس أبرز محاور وأولويات المملكة خلال عام استثنائي بأحداثه وتحدياته ومتغيراته.وأضافت :وحين نعود لـكلـمات رئيس هـيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح الـعواد، خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «حقوق المتهم والمجني عليه» والـتي أكد أنها تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «حفظهما الله» من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والـعدالـة الجنائية بشكل خاص، وأن هيئة حقوق الإنسان تحرص على أن تطبق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالـعدالـة الجنائية، بما يحفظ لـلـمتهم والمجني علـيه حقه في جميع المراحل «الـقبض والـتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ» . إضافة لما ستتناولـه نقاشات هـذه الـورشة عبر عدة محاور عن مبادئ العدالة الجنائية، وحقوق المتهم والمجني عليه في مراحل الدعوى الجزائية، والحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، وحقوق النزلاء والمسجونين في المؤسسات العقابية، والقواعد النموذجية لمعاملتهم.وختمت :فهذه التفاصيل الـتي نوه بها رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملـكة، تشكل في مضامينها أحد الأطر المتصلة في رعاية الدولة بحقوق الإنسان والتي تتحقق معانيها في أدق تفاصيل الجهود المبذولة، سواء خلال المبادرات والتضحيات التي قامت بها المملكة العربية الـسعودية خلال ترؤسها لمجموعة الـعشرين والـتي دعمت كل الأسس المعنية بحماية الإنسان وحفظ حقوقه، وما يستديم من هـذا الـعطاء في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 -)، سواء على كافة المستويات الإقليمية أو الدولية، ناهيك عن هذه الرعاية التي تشمل القوانين والأنظمة المعمول بها على الصعيد المحلي والتي تعنى بشؤون كل إنسان علـى هـذه الأرض المباركة وتضمن كرامته وتحفظ حقوقه، وهو امتداد لنهج الـدولـة الـراسخ وأولوياتها الثابتة ورؤيتها الشاملة في كافة الأمور المعنية برعاية النفس البشرية.// انتهى //08:09ت م0013