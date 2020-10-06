المدينة المنورة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظتي العيص ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء .//انتهى//08:23ت م0017