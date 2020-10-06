عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على محافظتي العيص ووادي الفرع
الثلاثاء 1442/2/19 هـ الموافق 2020/10/06 م واس
المدينة المنورة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظتي العيص ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء .
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