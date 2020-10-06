بيروت 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة على المخاوف من تداعيات رفع الدعم عن المواد الأساسية في سياق التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية عن نية المصرف المركزي بوقفها أولا عن الوقود.وواصلت تتبعها للمعارك بين المسلحين الانفصاليين الأرمن والجيش الأذري في إقليم ناغورنو- قره باغ، وعرضت لدعوات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي جان- إيف لودريان الجانبين إلى وقف النار في أسرع وقت.وتداولت صحف بيروت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خروجه من المستشفى التي عبر خلالها أنه يشعر بحاله الصحية أفضل وحتى أفضل مما كان عليه قبل 20 عاما وتوجهه إلى الأمريكيين بالقول :"لا تخافوا من كورونا وتجعلوها تتحكم بحياتكم".وتحدثت عن تمكن شرطة مكافحة الإرهاب المغربية من تفكيك خلية من 4 أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدنية طنجة.وعرضت صحف لبنان تقديرات منظمة الصحة العالمية التي لفتت إلى أن ما يقرب من 800 مليون من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا.// انتهى //08:43ت م0019