كانبيرا 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند مستوى متدن تاريخي بواقع 0.25 في المئة.وقال المصرف في بيان أن مجلس إدارة المصرف يلتزم ببذل قصارى جهده لدعم الوظائف والدخل والشركات خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدًا أن أستراليا في وضع جيد للتعافي المتوقع، وأن المجلس لن يقوم بزيادة معدل الفائدة النقدية حتى إحراز تقدم في مجال التوظيف وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2-3%".// انتهى //09:03ت م0021