طوكيو 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عقب تلقيه علاجًا في مستشفى من (كوفيد-19)، مما قلص المخاوف بشأن الضبابية السياسية.وارتفع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.52 في المئة، ليغلق عند مستوى 23433.73 نقطة، بينما صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 1645.75 نقطة.// انتهى //09:28ت م0023