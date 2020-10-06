حائل 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واساستقبل معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس أعضاء لجنة الاعتماد المؤسسي بعمادة الجودة والتطوير بحضور وكلاء الجامعة ومستشارة رئيس الجامعة بعد انتهاء زيارة فريق الاعتماد المؤسسي عن بعد للجامعة خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2020.وأوضح الدكتور البراهيم ان الجامعة سعت للحصول على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبفضل الله ثم بتكاتف جميع جهود الوحدات الأكاديمية والإدارية أصبحت الجامعة قادرة على استيفاء جميع الممارسات والأنشطة المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف المنشود.وأثنى معالي رئيس الجامعة على فريق العمل من عمادة الجودة والتطوير نظير ما قدموه من جهود في الفترة التي سبقت التحضير لزيارة فريق الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما قدم الشكر لكل من كان له دور في إنجاح برنامج الاعتماد المؤسسي سواءً من الكادر الأكاديمي أو الإداري أو الطلبة أو من خارج الجامعة من أرباب العمل والخريجين.// انتهى //09:28ت م0024