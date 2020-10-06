نجران 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأقامت جامعة نجران، ممثلة في كلية التربية، أمس ندوة عن بُعد بعنوان " دور المعلم في تقديم الدعم النفسي للطلاب "، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمعلم.وتناولت الندوة محاور منها بدايات الاهتمام باليوم العالمي للمعلم، وأهمية اليوم العالمي للمعلم، وكذلك دور المعلم في تحقيق الصحة النفسية للطلاب، والأدوار التربوية والنفسية التي يقوم بها المعلم، إضافة إلى الإستراتيجيات التي يستخدمها المعلم لتقديم الدعم النفسي للطلاب.// انتهى //09:55ت م0026