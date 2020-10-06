الرياض 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة عدد من المحاضرات والدروس العلمية بعدد من الجوامع والمساجد خلال شهر صفر لعام 1442هـ.وتقام اليوم المحاضرة "نعمة الأمن" بعد صلاة الظهر بمسجد قوة أمن المنشآت بمحافظة القطيف، ويوم الأربعاء محاضرة "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر" عبر بث مباشر بعد صلاة المغرب بقناة جمعية الدعوة والإرشاد بشرق جدة وتقام يوم الخميس محاضرة في "الأمن والإيمان" بعد صلاة الظهر بمسجد الدفاع المدني في مركز أم الساهات بمحافظة القطيف .وفي يوم الاثنين 25 من الشهر ذاته محاضرة بعنوان "شرح كتاب أصول الإيمان" بعد صلاتي المغرب والعشاء بجامع الفاروق بحي الصفا بجدة .وفي الأربعاء 27 من شهر صفر تقام محاضرة بعنوان "شرح الأصول الستة" بعد صلاة العشاء بجامع الإسكان في محافظة القنفذة وأخرى بعنوان "أحكام الإحداد" عبر بث مباشر بقناة جمعية الدعوة والإرشاد بالخبر .وتأتي هذه المحاضرات والدروس ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة بتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.// انتهى //10:47ت م0035