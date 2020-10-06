رام الله 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اســتـــشهــاد الأسير المحرر سمير أحمد حميدي من بلدة بيت ليد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "عناب" شرق طولكرم.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 11 وفاة، و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و592 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت صحف رام الله الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية، فيما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم موقعًا في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.وأولت اهتمامًا بتشديد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن مخالفة الدول العظمى للقانون الدولي كما تفعل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعد الخطر الحقيقي على الأمن والاستقرار في العالم.وأوردت الصحف التقرير الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية،إذ رصد اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى أكثر من 24 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بالخليل 57 وقتًا.وتحدثت عن ما أفادت به وزارة الخارجية الفلسطينية بارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا إلى 6250 إصابة، بعد تسجيل 11 إصابة جديدة في أمريكا، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة ، ليبقى عدد الوفيات عند 266 وفاة منذ بدء الجائحة.ونشرت صحف فلسطين خبر اقتحام 87 مستوطنًا المسجد الأقصى وشرطة الاحتلال تحتجز المصلين على الأبواب وتخالفهم.// انتهى //10:53ت م0037