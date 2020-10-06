مكة المكرمة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأعرب معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن شكر وتقديره لمعلمي ومدرسي الحرمين الشريفين عرفانا لما يبذلونه من جهود مباركة في إيصال رسالة العلم السامية.وأكد في كلمة لمعلمي ومدرسي الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم المعلم العالمي"، أن للمعلمين مكانة عظيمة، موصياً طالب العلم بالجد والاجتهاد وكسب الوقت وعدم تضييعه، والعناية بأخذ العلم عن العلماء، واحترام المعلم وتبجيله وحبه وحسن التعامل معه ، سائلا الله العلي القدير أن يبارك في الجهود التي يبذلها المعلمون والطلبة، وأن يجعلها في موازين أعمالهم الصالحة، وأن ينفع بهم وبعلمهم البلاد والعباد.// انتهى //10:57ت م0038