أبها 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم الموافق للخامس من شهر أكتوبر من كل عام، تحت شعار " المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل".وأوضح مديرعام التعليم في المنطقة سعد الجوني في كلمة خلال الاحتفال الذي نظمته إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد اليوم، أن المعلمين والمعلمات سطروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية وتحديدا في رحلة التعلم عن بعد وهم بحق مشاعل الأمة وفخرها، مقدما شكره لكل معلم ومعلمة آمن برسالته وانطلق لتحقيق أهدافه، فيما عبر المساعد للشؤون المدرسية عبد الرحمن عوضة عن عظيم اعتزازه بالمعلم كونه شخصية عالمية يبنى عليها كثير من الآمال بنشر العلم ويستحقون كل الشكر والتقدير .بدوره أشار مدير شؤون المعلمين محمد فائع أن الاحتفال بالمعلم والمعلمة يأتي انطلاقا من كونهم أساس العملية التعليمية وجهودهم واضحة وبارزة قبل وأثناء جائحة كورونا فبهم تنهض الأمم وتبنى الأجيال وهم أساس التحول في العملية التعليمية .إلى ذلك نفذت إدارة العلاقات العامة ومركز رعاية المستفيدين عدة برامج شملت رسائل تحفيزية للمعلمين والمعلمات وعقد شراكات مع عدة جهات لتقديم خصومات لهم فضلا عن تنفيذ ركن بهذه المناسبة في مركز "الراشد مول" بأبها.يذكر أن تعليم عسير نفذ ندوة عن اليوم العالمي للمعلم " عبر برنامج "زوم" وقناة تعليم عسير على "اليوتيوب" بحضور وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، إضافة إلى تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمكاتب ومدارس المنطقة ومنصة مدرستي.// انتهى //11:14ت م0040