الرياض 19 صفر1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأطلقت الأمانة العامة للجان الضريبية خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني، وذلك تعزيزاً لجهودها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وسعيًا منها لتيسير الإجراءات و لرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين.و تهدف هذه الخدمة إلى التحقق من صفة الحضور في جلسات اللجان وتوثيق محاضرها، وتوقيع رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية على القرارات الصادرة من اللجان، وذلك عن طريق البصمة أو رمز التحققOTP من خلال رقم الجوال المسجل في نظام أبشر لأطراف الدعوى.ويأتي هذا ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة في تيسير الإجراءات، لدعم وتحسين تجربة المتعامل، كما تسعى الأمانة العامة لكل من شأنه تعزيز مبدأ ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمته كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية المتعاملين إلى التعرف على المزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني (ww.gstc.gov.sa)أو حساب الأمانة على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).// انتهى //11:17ت م0042