نجران 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بدء التسجيل في الدورات التدريبية المهنية للمرحلة الثانية، التي تنطلق في الـ 23 من شهر صفر الجاري، وتستمر كل دورة ثلاثة أيام، وتستهدف المعلمين والمعلمات.وأوضحت العمادة أن الدورات المقدمة تشتمل على عدد من الموضوعات المهنية المتخصصة للمعلمين والمعلمات تتمثل في دورة "مهارات القيادة وتطبيقاتها في البيئة المدرسية"، ودورة "مهارات التفكير وتطبيقاتها الصفية"، ودورة "الكفايات التخصصية للمرشد الطلابي"، ودورة "المنصات التعليمية- المفهوم والممارسات".ودعت العمادة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي: https://training.nu.edu.sa .// انتهى //11:29ت م0045