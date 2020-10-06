الكويت 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 9ر47 نقطة، ما نسبته 86ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 54ر5645 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 04ر393 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 8ر63 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 13811 صفقة.وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 55ر0 في المئة، ما يعادل 03ر24 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 91ر4399 نقطة، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 6ر59 نقطة، ما نسبته 96ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 01ر6272 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 7ر19 نقطة، ليصل عند مستوى 79ر4440 نقطة.// انتهى //13:55ت م0093