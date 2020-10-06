أبوظبي 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان، عن وفاة 6 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة، مشيرةً إلى شفاء 1,146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 90,556 حالة.// انتهى //13:55ت م0094