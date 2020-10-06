أديس أبابا 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق إزاء تصاعد الهجمات وعمليات القتل التي ترتكبها حركة الشباب وجماعات إرهابية أخرى في الصومال.وأدان المجلس في بيان صدر اليوم بعد اجتماع له، بشدة الانتشار غير المشروع للأسلحة في البلاد لصالح الجماعات الإرهابية.وحث المجلس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال على مواصلة تكثيف جهودها، خاصة من خلال تقديم الدعم لقوات الأمن الصومالية في الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية.وأعرب مجلس السلم والأمن عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية المستعرة في أجزاء كثيرة من الصومال، والتي تفاقمت بسبب الفيضانات وعودة انتشار الجراد الصحراوي ووباء (كوفيد-19)، مطالبًا بتقديم الدعم الإنساني للصومال.// انتهى //14:02ت م0096