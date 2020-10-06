جيزان 19 صفر 1442هـ الموافق 06 أكتوبر 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي.واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير الربع سنوي الثالث للعام الحالي 2020م ، مستمعاً لشرح مفصل عن مشاريع الإسكان بالمنطقة والبالغ عددها (33.299) منتج حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ، تمثل مختلف برامج ومبادرات وزارة الإسكان المتنوعة منها (9.889) منتج تم الاستفادة منه خلال فترة التقرير ، وتشمل منتجات "الأراضي المطورة ، والفلل السكنية الجاهزة ، ومنتجات البيع على الخارطة ، والإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة ، والشراء المباشر من السوق ، والبناء الذاتي".ووجه سمو أمير منطقة جازان في ختام اللقاء بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات وكل ما يضمن توفير السكن المناسب لأهالي المنطقة وفق برامج ومبادرات وزارة الإسكان بما يحقق رغبات المستفيدين ويمكنهم من تملك المسكن الأول ، منوها ً بما تجده منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.// انتهى //14:05ت م0098