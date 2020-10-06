برلين 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسيخوض عدد من المنتخبات الأوروبية مباريات ودية استعدادًا للجولتين المقبلتين من منافسات دور المجموعات في دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل، حيث تشارك في هذه الجولة من المباريات الودية معظم المنتخبات الأوروبية غير المشاركة في الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020 )، التي تأجلت فعالياتها إلى منتصف عام 2021 بسبب أزمة وباء "كورونا.ويلتقي المنتخب الإيطالي منتخب مولدوفا غدًا ، فيما يلعب المنتخب الألماني مع المنتخب التركي، ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي.كما يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي بعد غد الخميس، " .// انتهى //14:06ت م0099