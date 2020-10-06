جدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقرالإمارة، توقيع مذكرات تعاون بين جامعتي أم القرى والطائف وشرطة المنطقة.وتهدف مذكرات التعاون التي وقعها معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، مع مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إلى تدريب واستقطاب الكفاءات لتطوير الأداء الأمني والخدمه الاجتماعية والتطوعية، وتبادل الخبرات في المختبرات الجنائية، وإدارات فحص الجرائم المعلوماتية، وشُعب الفحوص الفنية الجنائية للبصمات والتطبيقات، والمسارات الإلكترونية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وتعليمية وفنية وفق الأنظمة الأكاديمية المتبعة لدى الجامعتين.كما تهدف مذكرت التعاون إلى تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والقانونية والأمنية، ودعم وتطوير الموارد البشرية بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم وفق أحدث التقنيات الإدارية والفنية والأنظمة الأكاديمية المعتمدة .// انتهى //14:18ت م0101