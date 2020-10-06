جدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واساختتمت البطولة الوطنية الكبرى ( 2 ) لقفز الحواجز بجدة, التي استمرت ثلاثة أيام في مركز المطبقاني للفروسية , بإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية، ووزارة الرياضة، وبمشاركة أكثر من ( 63 ) فارسًا وفارسة من أشهر فرسان الصف الأول والمنتخب السعودي للفروسية، وأكثر من 100 حصان.وأحرز الفارس عبدالله تمبكاني، على الحصان إمداد، المركز الأول في الشوط الأول مبتدئين في اليوم الثاني ، كما حصد الفارس مكي محمد مكي، على الحصان WKD المركز الأول في الشوط الثاني تحت 18 عامًا، وفاز الفارس خالد الهادي، على حصان مسيرو، في الشوط الثالث small، وفي الشوط الثالث ” الرئيسي مفتوح( 3 ) المؤجل من اليوم الأول، حصد الفارس الدولي عبدالله الشربتلي، المركز الأول على حصان بيولميت، كما أحرزت الفارسة الدولية دلما ملحس، المركز الخامس، على حصان هوب أوف ايريس.وحصد الفارس حسن آل هادي على المركز الأول في الشوط الأول في اليوم الثالث , تحت 15 عامًا على حصان أونيدا، وحصد الفارس عبدالرحمن البلادي على المركز الأول في الشوط الثاني "Medium" على حصان رد ستار، وفي الشوط الثاني "مفتوح 2" المؤجل من اليوم الأول للبطولة، أحرز الفارس علاء كيال المركز الأول على حصان ”ويبون4“، كما فاز الفارس الدولي عبدالله الشربتلي بالمركز الأول في الشوط الثالث ” الرئيسي big"، على حصان ”بيولميت“ الذي يملكه شراكة مع الفارس الدولي طارق طاهر، علما بأن الفارس عبدالله الشربتلي شارك في بطولات محلية وعالمية، وقد حقق لقب وصيف بطل العالم لقفز الحواجز.وأشاد رئيس اللجنة الفنية لقفز الحواجز بـالاتحاد السعودي للفروسية، على بن عيد السهلي، بتنظيم البطولة الوطنية الكبرى لقفز الحواجز، والالتزام من قبل الفرسان والفارسات بالإجراءات الوقائية، موضحًا أن البطولة كانت تسير بشكل منظم الذي دفع لجنة التحكيم لاتخاذ قرار استثنائي بترحيل أشواط اليوم الأول وتوزيعها على باقي أيام البطولة.وأبان السهلي , أن البطولة شهدت منافسات قوية بين الفرسان أظهرت مهارات الفروسية واللياقة البدنية لديهم، واستعدادهم لخوض البطولات المرتقبة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي للفروسية ووزارة الرياضة، حريصون على تسخير جميع الإمكانيات من أجل تحقيق جميع عوامل النجاح في البطولات المقبلة.يذكر أن المسابقات الوطنية سواء الصغرى أو الوطنية الكبرى لقفز الحواجز من البطولات المؤهلة لبطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم.// انتهى //14:20ت م0102