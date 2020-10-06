حائل 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل أمس بـ"اليوم العالمي للمعلم" .ونظمت الإدارة العامة للتعليم والمكاتب والمدارس بهذه المناسبة عددا من برامج الاحتفاء بالمعلم والمعلمة حيث سعت الإدارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عددٍ من العروض والخصومات للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وعرفانا وتقديرا لجهودهم.وأوضح مدير عام تعليم منطقة حائل الدكتور منذر البليهد أن المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل" وذلك انطلاقاً من دورها في دعم المعلم وإيمانا بمكانته ورسالته السامية التي يحملها حيث يعد أهم أركان نجاح العملية التعليمية الذي يسهم في بناء جيل واعد يخدم وطنه في جميع المجالات.// انتهى //15:12ت م0130