بريدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية، لتقديم خدمات إصدار التأشيرات الدولية من مقر الغرفة الرئيس ببريدة.وأوضح أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا أن الغرفة تسعى إلى تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة ورغبته في تقديم الخدمات التي تكفل تقديم التسهيلات اللازمة على أبناء المنطقة والمناطق المجاورة من خلال هذه الخطوة ودعم رجال المال والأعمال وازدهار ونمو اقتصاديات المنطقة وتعزيز دورته، مشيدا برغبة مجلس الإدارة وحرصه على دعم المبادرات الحيوية التي تكرس رسالة الغرفة وبرامجها المتنوعة.وتطرق أمين عام الغرفة إلى الدول المشمولة والتي ستتم تغطيتها عبر هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي على عدة مراحل حيث ستضم المرحلة الأولى: المملكة المتحدة (بريطانيا) ودول التشنقل كاملة، المانيا، تشيكيا، الدانمارك، هنقاريا، النمسا، اليونان، فرنسا ، يعقب ذلك دول أخرى قريباً، وتشمل جميع الفيزا والتأشيرات السياحية والعلاجية والدراسية والأعمال ورخص العمل.الجدير بالذكر أن غرفة القصيم تسعى إلى توسيع دائرة تعاونها مع عدد من القطاعات الخدمية والتنموية بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة في المسارات والمناشط المتنوعة.// انتهى //15:13ت م0131