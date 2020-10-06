المدينة المنورة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسعقدت الأمانة العامة لمؤسسة جائزة المدينة المنورة اليوم لقاءً افتراضياً -عن بُعد - مع ممثلي الجهات الإعلامية، للتعريف بالمؤسسة ومسيرتها وأنشطتها.واستعرض المدير التنفيذي لمؤسسة الجائزة المهندس جمال بن عبدالرحمن طه مراحل نشأة الجائزة وأهدافها ومسيرتها منذ انطلاقتها عام 1413هـ ومبادراتها التي أقامتها خلال دوراتها السابقة، مؤكداً أهمية دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف ورؤية ورسالة المؤسسة.وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس جمال طه إلى اعتماد سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة , تخصيص فروع الجائزة في دورتها السادسة لهذا العام في فرعين جديدين الفرع الأول "التميّز في إدارة العمل عن بُعد"، والفرع الثاني "التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر" مبيناً أن المنافسة بين الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة ستقتصر على هذين الفرعين فقط استثنائياً هذا العام، وذلك مواكبةً من الجائزة للمستجدات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.مما يذكر أن الجائزة تهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الجودة والإبداع والتميّز في العمل المؤسسي، وتحفيز المنشآت الحكومية على تطبيق الجودة والتحسين المستمر لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز وتشجيع التنافس والتعاون وتبادل الخبرات المعرفية بين المنشآت الحكومية، وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إيجاد الوظائف وقنوات الخدمة المناسبة لهم، إضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم الإبداع والابتكار والتميز في مختلف جوانب الحياة في المجتمع.// انتهى //15:15ت م0132