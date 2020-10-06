الرياض 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واستنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة عدد من المحاضرات والكلمات العلمية ضمن برنامج "انتماء" بعدد من الجوامع والمساجد خلال شهر صفر لعام 1442هـ.وتقام اليوم بعد صلاة المغرب محاضرة عن (نعمة الأمن والاستقرار) بمسجد حميدان السيف بالجوف، فيما تقام بعد صلاة العشاء بمسجد أبو بكر الصديق بالجوف كلمة في (منهج السلف في وجوب لزوم الجماعة والتحذير من التفرق).وتتواصل المحاضرات يوم غدٍ حيث تقام بعد صلاة العصر مسجد سويلم الوشا بالجوف محاضرة بعنوان (وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر) وبعد صلاة المغرب بمسجد امحيل السمع بالجوف كلمة بعنوان (خطر الفرقة والتحزب على المجتمع)، وبعد صلاة العشاء في الجامع الكبير بالجوف محاضرة عن (نعمة الأمن والاستقرار)، وفي يوم الأحد المقبل، تقام كلمة في (وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر) وذلك بعد صلاة العشاء في جامع بني مالك بجدة.وستقام الخميس 28 من الشهر الجاري في جامع الأمير نايف السديري بغطي بالجوف كلمة عن (نعمة الأمن والاستقرار) ويوم الجمعة بعد صلاة العشاء بمسجد خباب بن الارت بالجوف كلمة في (فضل التوحيد وأهميته) وفي جامع الراجحي في العقيلة بالجوف كلمة عن (خطر الفرقة والتحزب على المجتمع) وبعد المغرب في جامع عمر بن عبدالعزيز في الخمرة بجدة.وتأتي هذه المحاضرات والدروس ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم.// انتهى //15:17ت م0134