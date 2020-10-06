الأحساء 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واستنطلق غداً، مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة، التي تشارك فيها عدة جهات حكومية وعامة، وذلك بأسواق القرية الشعبية بالهفوف، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.وتهدف المبادرة، إلى توفير مواقع متميزة للمزارعين لتسويق وبيع انتاجهم من التمور (النثر)، وإيجاد منافذ تسويقية متميزة للمزارعين ومنتجي التمور، لتسويق انتاجهم من التمور بالتجزئة للجميع، سواء التجار أو المستهلكين، وإتاحة الفرصة للمزارعين بالبيع المباشر مع راغبي الشراء من عامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى تعزيز مكانة ودور التمور اقتصادياً، والعمل على تمكين المزارعين ومستثمري التمور من التوسع في منافذ البيع عبر تعدد المواقع.وسيتم توزيع المواقع المختارة لهذه الأسواق التي تبدأ حركة البيع فيها من بعد صلاة العصر يوميًا حتى الثامنة مساء، بين موقع أسواق القرية، وسوق المزارعين بالقرب من عين اللويمي وسوق المزارعين بقرية القرين، حيث ستخضع هذه الأسواق لجميع المعايير والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عمليات التسوق والبيع والشراء، كما تتولى الجهات المشاركة جميع إجراءات التنظيم والإشراف وعمليات المتابعة والرقابة على الأسواق، من حيث جودة التمور وخلوها من الغش، واشترطت أن يكون البيع وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة في بيع التمور والمتمثلة في عبوات كرتونية جديدة، والمنع التام لتداول البيع في كراتين "رديئة أو قديمة".ويُشارك في المبادرة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، المركز الوطني للنخيل والتمور، مركز النخيل والتمور بالأحساء، فرع وزارة التجارة بالأحساء.// انتهى //15:18ت م0135