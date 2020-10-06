الكويت 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسسجلت الكويت 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108268 حالة، في حين سُجلت أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 632 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7457 حالة.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 630 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض (كوفيد-19) 100179حالة.// انتهى //15:18ت م0136