جيزان 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسبدأت جمعية مُعين التطوعية بمنطقة جازان، تنفيذ برنامج للتوعية بمرض سرطان الثدي بالشراكة مع صحة جازان وجمعية متعافي الوقفية، وذلك عبر مجموعة من ورش العمل تتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .وأوضح رئيس الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي أن ورش العمل يشرف على تنفيذها فريق "الممارسون والمتعافون"، ويشارك في تقديمها مجموعة من الأطباء المتخصصين عبر منصة "زوم "، وتسعى للتعريف بالمرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، والتأكيد على أهمية الفحص المبكر بجهاز "الماموغرام" الذي يساعد على اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها ، وكذلك تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية في اكتشاف المرض في مراحله الأولى .وأفاد أن ورش العمل الإلكترونية تهدف كذلك إلى نشر وتعزيز التوعية والتثقيف والتعريف بسرطان الثدي والتعريف بمسببات الأورام السرطانية وطرق الكشف المبكر عنها ووسائل العلاج وطرق الوقاية منه ، فضلاً عن تزويد المصابين به بالرعاية والدعم اللازم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين والمشاركين في ورش العمل "عن بعد" بلغ في الأيام الثلاثة الأولى نحو 300 مستفيد من مختلف فئات المجتمع ، فيما يتواصل البرنامج خلال شهر أكتوبر الجاري .// انتهى //18:57ت م0203