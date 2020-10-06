السيح 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، مشروع "الجمعية الذكية" الذي تنفذه جمعية البر الخيرية في مدينة السيح بمحافظة الخرج.وأكد الماضي في كلمة له بهذه المناسبة، أن المشروع يعد نقلة نوعية في مجال العمل الخيري، لاسيما وأنه يجود العمل ويرتكز على أهداف سامية، ومنها الحفاظ على كرامة وخصوصية المستفيدين وتطوير العمل الخيري من التقليدي إلى العمل المؤسسي الاحترافي الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويحقق الاستدامة والتدريب والتأهيل للمستفيدين من خدمات الجمعية ويفتح قنوات للمجتمع والمتبرع، ويسهم في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات مما يمكن الجمعية للنمو بشكل أفضل.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد الداعج أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متقدمة للتيسير على المتبرع ، ويسهل على المستفيدين الحصول على جميع خدمات الجمعية من منازلهم، ويتم إيصال المعونات والصرف لهم في مواقعهم دون الحاجة لمراجعة الجمعية وفروعها.وبين المدير المدير التنفيذي للجمعية بدر السليمان, أن مشروع "الجمعية الذكية" يتيح لكافة المتعاملين مع الجمعية جملة من الخدمات ابتداءاً بالتطبيقات الذكية، والموقع الإلكتروني، وأنظمة المعلومات والتسجيل، وأسطول النقل، والمتجر، والمستودع الذكي، بجانب خدمات منسوبي الجمعية وفروعها والجهات ذات العلاقة، مما يسهم في دقة وتجويد العمل الخيري، ويرفع كفاءة المستفيدين وتطويرهم وتأهيلهم بشكل أفضل، وتمكينهم من الحصول وطلب الخدمات من منازلهم وحفظ كرامتهم، وإتاحة البيانات بشفافية تامة للجميع، وفتح قنوات متعددة للراغبين في التبرع، والتطوع، والمساهمة في المشاريع الخيرية المتعددة، مما يمكن الجمعية بمشيئة الله من خفض مصروفاتها وزيادة الإيرادات.// انتهى //18:58ت م0204