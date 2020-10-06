سيئول 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسأجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، مباحثات هاتفية اليوم مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والعلاقات الثنائية وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.واتفق الرئيسان على ضرورة إطلاق مفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، كما تحدث الجانبان أيضًا عن عملية السلام الكورية.// انتهى //19:01ت م0207