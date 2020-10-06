جيزان 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واستنظم جمعية "تميز" الشبابية في منطقة جازان غداً، دورة تدريبية بعنوان "كيف تبدئين مشروعك"، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني "زوم".وأوضحت مسؤولة القسم النسائي بالجمعية أحلام حكمي أن الدورة، التي تقدمها المدربة ملاك دغريري، تتضمن عدة محاور؛ منها مفاهيم ومراحل تطور التسويق، والفرص والخطة التسويقية للمشاريع الصغيرة، والإلمام بأهداف تأسيس المشاريع الصغيرة، مشيرةً إلى أن الدورة تستهدف الراغبات في فتح مشاريعهن الخاصة وصاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وأفادت أن الدورة تأتي ضمن برنامج نماء الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الفتيات على تأسيس وإنشاء مشروعاتهم الإنتاجية، وتفعيل دور المرأة، وإكسابها مهارات في مجال الحرف وإدارة المشاريع الصغيرة.// انتهى//19:14ت م0209