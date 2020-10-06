بغداد 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم بالسفير الأمريكي في بغداد "ماثيو تولر" يرافقه قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال "بول كالفيرت".وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الأمني, والملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين البلدين، فضلا عن الجهود المتواصلة المبذولة في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.// انتهى //19:27ت م0210